الداخلية تؤكد على أهمية حماية المحتجين ومتظاهرو التحرير يوجهون رسالة إلى عمليات بغداد

2020/10/25 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من تظاهرات اليوم

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شدد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، على ضرورة حماية التظاهرات التي تجددت صباح اليوم في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بـ"إصلاحات خدمية وسياسية"، وذلك في الذكرى الأولى للتظاهرات التي خرجت في تشرين الأول من العام الماضي.





جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم، 25 تشرين الأول 2020، حيث أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أنه تم التوجيه بتسهيل دخول المتظاهرين ووسائل الإعلام إلى ساحات التظاهر في الذكرى الأولى لاحتجاجات 25 تشرين، وتابع قائلا إن "وزارة الداخلية وجهت بتسهيل دخول المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد، فيما طالب الجميع بالحذر من محاولات الاندساس".

وأضاف، أن "هناك من يحاول الإساءة إلى الانتفاضة ويندس بين صفوف المتظاهرين لخلق فقاعة وحرفها عن سلميتها بالوقت التي تقطف به ثمارها"، مبينا ان "وزارته وجهت القوات الأمنية باستقبال المتظاهرين بصدور عامرة بالإيمان، واستقبالهم بشكل جيد وتسهيل دخولهم، للاحتفاء بالذكرى السنوية لاحتجاجات تشرين".

وتابع الغانمي، "نأمل من المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية لتحديد العناصر المندسة وتقديمهم إلى العدالة، وأحيي الروح الوطنية لمن يساهم بإحياء هذه الانتفاضة الجماهرية، واتمنى أن تؤدى بالشكل الصحيح في عموم محافظات العراق".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت وضع الخطط الكفيلة لحماية المتظاهرين المنشآت العامة والخاصة، فيما أشارت إلى تأكيد قادة الحراك على سلمية التظاهرات، حيث أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، بأن "هناك توقعات بأن التظاهرات في الذكرى الأولى لانتفاضة تشرين ستكون سلمية وفق الاتصالات التي جرت مع قادة الحراك والناشطين".

وأشار إلى وضع الخطط الكفيلة لحماية المتظاهرين والمنشآت المهمة وعدم السماح لاي محاولة للحد من حرية المواطن

ولفت إلى أهمية تدقيق وتوعية المواطنين وعدم السماح لاي محاولة لحرف التظاهرات عن سلميتها"، مؤكدا أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون وهي ماضية بذلك".

يأتي ذلك بعد ساعات من توافد المئات إلى ساحة التحرير في بغداد، ومثلهم إلى الساحات الأخرى في محافظات الوسط والجنوب، حيث ندد المحتجون بعدم قيام الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين في الأشهر الماضية، وغياب الإصلاحات في حكومة مصطفى الكاظمي".

ونقل تقرير لوكالة فرنسية عن أحد الناشطين قوله من ساحة التحرير "هذا يوم مهم، نحن هنا لمواصلة الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019"، وتابع "لدينا مطالب العام الماضي نفسها"، بينما يواصل مئات الآلاف من المتظاهرين الاعتصام منذ أشهر في بغداد ومدن اخرى في جنوب العراق.

وبحسب التقرير فان المحتجين يطالبون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق، حيث تحولت ساحة التحرير المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد، الى قرية من الخيام التي غطت أغلبها صور "شهداء" الانتفاضة، فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.

كما أفاد عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من ساحة التحرير في بغداد، وإصابة عدد من المتظاهرين، كما عمل بعض المتظاهرين حاجز بشري بين باقي المتظاهرين وقوات الأمن في محاولة للسيطرة على الاشتباكات.

وأشار التقرير إلى ان المتظاهرين في ساحة التحرير وجهوا بيانا إلى قيادة عمليات بغداد جاء فيه "خرجنا سلميين وسنبقى سلميين وأننا من طبق السلمية في حذافيرها خرجنا دعاة للوطن ولن نكون من المخربين والخارجين عن القانون والمرتزقة".

ودعوا القوات الأمنية إلى فتح الطرق التي تم غلقها أمام المتظاهرين السلميين وتأمين الحماية الكافية إليهم، وتسهيل دخول المتظاهرين القادمين من المحافظات وعدم قطع الطرق أمامهم وإلا سيكون لنا موقف آخر.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، دعا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد، حيث جاء في بيان له ان "ساحة التحرير مؤمنة بالكامل"، داعيا المتظاهرين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة، وعدم السماح لبعض من سماهم بمدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم".

وشهدت عدة محافظات منها بابل والمثنى وكربلاء وواسط والبصرة تجمعات للمحتجين والمتظاهرين في ساحاتها الرئيسية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لـ "ثورة تشرين" التي انطلقت في تشرين الأول الماضي وأطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، وسقط خلالها قرابة 600 متظاهر واصبيب 30 ألفا بجروح.

شباب عراقي حر pic.twitter.com/rAxLYLlmxV

— الشيخ ثائر البياتي (@thaer350) October 25, 2020

🔴 ساحة الطيران

مدخل التحرير #الأن

October 25,2020 pic.twitter.com/kymK3GyXWQ

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) October 25, 2020

مادري القوات الأمنية عراقيين لولا؟#تشرين_الصمود_تعود #العراق_ينتفض pic.twitter.com/7CN5MpTh2H

— 🕊️𒁺 𒀀 𒀀🕊️ (@du0o0o) October 25, 202ر.إ

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