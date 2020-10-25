ندوة في اليوم العالمي للثراث السمعي والبصري بكركوك

2020/10/25 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام البيت الثقافي في كركوك التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الانسان - مكتب كركوك اليوم الاحد ندوة بعنوان (اليوم العالمي للثراث السمعي والبصري ) للمحاضر سرود محمود شاكر حضرها نخب ثقافية واعلامية .

بدأ المحاضر حديثه عن اختيار يوم ٢٧/تشرين الاول ٢٠٠٥ يوما للتراث السمعي والبصري إذ وافق المؤتمر العام لليونسكو على الاحتفال به بهدف رفع الوعي وضرورة الاهتمام بالسجلات المرئية والمسموعة، لما تمثله من تراث إنساني وسجل لتاريخ القرنين الـ20 والـ21.

ويمثل اليوم العالمي لحفظ التراث السمعي والبصري آلية لرفع الوعي العام بضرورة الحفاظ على المواد السمعية البصرية المهمة والحفاظ عليها للأجيال المقبلة، واتخاذ تدابير عاجلة لحفظ هذا التراث، والعناية بالارشيف والنتاجات المختلفة، مشيرا الى اهمية السمع فالمتعلم يتعلم من السمع قبل العين وعرف الوسائل السمعية وانواعها واهدافها وهي الاشرطة والتسجيلات الصوتية والاذاعة والتي تعني البث والنشر المنظم للجمهور بواسطة الاجهزة العامة وايضا وسيلة للترفيه وذكر وسائل الاعلام السمعي تعتمد على الصوت والصورة والحركة وتشمل السينما والتلفزيون واشرطة الفيديو ومن اهدافها نشر وزيادة المعرفة ورفع المستوى الثقافي وتوفير جهد والوقت والقضاء على الجهل.

وفي مداخلة للاديب توفيق العطار اشار الى ان للثراث السمعي تاريخ ومجد، وانواع الوسائل السمعية وظهورها في كركوك ابتداء من الراديو ومختلف انواع السماعات الصوتية وتلفزيونات الاسود والابيض والملون واجهزة الموسيقى التي تعتمد على الاسطوانة الى ان تواصلت حالة التطور وبدأ مرحلة صندوق الدنيا والافلام المتحركة والاشرطة الجدارية ثم السينما بمفهومها الحديث وكيف ان التطور السمعي والمرئي مر بمراحل عديدة وخلف ارث كبير وابداع عظيم ومكتبة تلفزيونية واذاعية زاخرة بما يميز عصر النهضة العراقي .

من جهته تحدث الاديب محمد خضر الحمداني رئيس اتحاد ادباء وكتاب المحافظة عن تاريخ نشأة السينما في كركوك ومراحل تطورها وابرز الافلام التي انتجت منذ سنة ١٩٢٧ حينما دخلت السينما لاول مرة في كركوك حتى تلك الفترة المشؤومة التي تحولت فيها دور السينما الى محلات تجارية ومواقف للسيارات وبدأت مرحلة ازالة الدور التراثية، داعيا القائمين على ادارة كركوك ان تكون هناك صالات عروض وسينمات تعيد الهيبة الفنية والتاريخية لهذه المدينة وكذلك الحفاظ على الارث الثقافي والمباني التراثية التي تعكس الوجه التأريخي للمدينة .

وفي ختام الندوة قدم يوسف طيب صالح مدير البيت الثقافي شكره وتقديره لمحاضر الندوة وللحضور لتلبية الدعوة والتواصل المستمر والمثمر مع نشاطات البيت الثقافي التي تخدم الواقع الثقافي والفني في محافظة كركوك .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني‌

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