السليمانية.. عرض لوحة طولها 4800 متر

2020/10/25 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تنظم منظمة التنمية المدنية (CDO) في مدينة السليمانية غدا الاثنين، مراسم لمشروع الانوثة.

وتم تنفيذ المشروع من قبل الفنانة التشكيلية تارا عبد الله وهو عبارة عن لوحة طولها 4800 متر من قماش الاناث اللاتي تعرضن للعنف في كوردستان .

وسيتم عرض اللوحة غدا الاثنين الساعة 11 صباحا في شارع سالم الرئيسي بحديقة (نالي).

PUKmedia خاص‌

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