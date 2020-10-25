القبض على الإرهابي “أبو عائشة” الذي ينشط ضمن مايُسمى ” فرقة الكواسر ” في قاطع الأنبار

2020/10/25 | 14:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الاحد ، عن القاء القبض على الإرهابي المُكنى “أبو عائشة” الذي ينشط ضمن مايُسمى ” فرقة الكواسر ” في قاطع الأنبار لعصابات داعـش الإرهابية”.

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، بعملية نوعية، إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب تلقي القبض الإرهابي المُكنى “أبو عائشة” الذي ينشط ضمن مايُسمى ” فرقة الكواسر ” في قاطع الأنبار لعصابات داعـش الإرهابية، وقد جاءت عملية القبض في منطقة الغزالية ببغداد، وقد تمت بإسنادٍ فني مُميز من مُديرية الإستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية.

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