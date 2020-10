2020/10/25 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- U.S.President Donald Trump exits Marine One while arriving to Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, U.S., on Friday, Oct.2, 2020.Trump will be treated for Covid-19 after being in isolation at the White House since his diagnosis, which he announced after one of his closest aides had tested positive for coronavirus infection.

المعلومة/ ترجمة …اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، الاحد، زورا الاطباء بانهم يختلقون حالات الاصابة بفايروس كورونا للحصول على المزيد من الاموال .ونقل موقع رو ستوري في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الرئيس الامريكي طرح نظرية مؤامرة لا اساس لها من الصحة مفادها أن الأطباء والمستشفيات تجني الأموال من جائحة كورونا لذا فهم يرسلون أرقامًا مضللة إلى مسؤولي الصحة العامة”.واضاف أن ” نظرية المؤامرة التي طرحها ترامب غريبة فهو يظن ان المستشفيات والاطباء لايتقاضون رواتبهم اذا لم يكن المرضى موجودين لان احدا لن يرسل فاتورة اليهم ، لكن لايدري ان فايروس كورونا لايمنع الأشخاص من الحاجة إلى جراحة أو عمليات زرع أو حصول حوادث في الطرق”.وتابع أن ” ترامب دفع بهذه النظرية خطوة اخرى حينما اعلن انه حالما تنتهي الانتخابات الرئاسية سيعيد الديمقراطيون فتح المدن والولايات في جميع أنحاء البلاد ويتوقفون عن الحديث عن جائحة كورونا ووفقا له فان فايروس كورونا سيزول حينها “.يذكر ان ترامب وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة قد ضربت رقما قياسا بلغ اكثر 84 الف حالة اصابة في يوم واحد مازال يقول ان الفايروس قد ذهب ، فيما قال التقدمي كيث أولبرمان ” اذا كان ترامب يعني ان البلاد تشهد انعطافة فهي تنحدر نحو الاسوأ وليس الافضل في ظل فشل ادارته “.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتهم الاطباء والمستشفيات بتأكيد حالات كورونا لجني الاموال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتهم الاطباء والمستشفيات بتأكيد حالات كورونا لجني الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).