الناطق باسم القائد العام يعلن الإطاحة بـ ’أبي عائشة’ في الغزالية

2020/10/25 | 14:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة===================.بعملية نوعية، إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب تلقي القبض الإرهابي المُكنى "أبو عائشة" الذي ينشط ضمن مايُسمى" فرقة الكواسر " في قاطع الأنبار لعصابات داعـش الإرهابية، وقد جاءت عملية القبض في منطقة الغزالية ببغداد، وقد تمت بإسنادٍ فني مُميز من مُديرية الإستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية.===============اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله 25-ت1-2020

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