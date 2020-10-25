2020/10/25 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير نشرته اليوم عن الحيل التي قد يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليفوز بالانتخابات القادمة في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.



وقالت الصحيفة إنه “في الـ 28 من تشرين أول/ أكتوبر عام 2016، قام جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بإلقاء قنبلة في منتصف السباق الرئاسي.



أعلن فيها أن […]

التدوينة الغارديان تكشف حيل ترامب يمارسها للفوز بالانتخابات ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان تكشف حيل ترامب يمارسها للفوز بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان تكشف حيل ترامب يمارسها للفوز بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).