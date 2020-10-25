ديالى تعلن بدء اولى خطوات بناء اكبر مدينة الالعاب تمتد على مساحة 45 دونم قرب بعقوبة

2020/10/25 | 14:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىكشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن بدء اولى خطوات بناء اكبر مدينة العاب في المحافظة تمتد على مساحة ارض تبلغ 45 دونم قرب بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء مدينة العاب على مساحة 45 دونم قرب بعقوبة بدات اولى خطواته من خلال تحديد الارض وتسيجيها استعدادا لبدء مرحلة البناء بطريقة المساطحة بالتنسيق مع دائرة بلدية بعقوبة”.واضاف الحيالي،ان” المدينة في حال انجازها ستشكل اكبر مدينة الالعاب في ديالى بشكل عام وتخلق متنفس كبير للعوائل في مدينة يزيد عدد سكانها عن 400 الف نسمة مؤكدا بان القائممقامية داعمة لكل المشاريع الاسثمارية وخاصة في ملف السياحة والاسكان والصناعة والزراعة نظرا للحاجة الماسة اليها “.،انتهى ف 25

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