ابن تيمية (1263 م– 1328م) - غازي الصوراني

2020/10/25 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني تقي الدين بن أحمد ابن تيمية، فقيه حنبلي وإمام سلفي، ولد في حران سنة 661ه / 1263م، ومات في دمشق سنة 728ه / 1328م.ارتحل إلى مصر سنة 705 ه / 1305م، وهناك وضع رسالته الشهيرة "رد المنطقيين" التي حاول فيها أن يدحض المنطق اليوناني، ودعاوي كبار الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن سينا، حيث أعلن ابن تيمية في رسالته هذه، رفضه للفلسفة التي اعتبرها معادية للدين، واعتبر كل من اقترب من الفلسفة كافر، وهو ......





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