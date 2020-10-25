عدو الوطن - سعود سالم

2020/10/25 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم تسقط الأقنعة، وتتجلى وجوه الحكام، قبيحة مهترئة ومتهدلة.



وتتجلى عيونهم الصغيرة الماكرة، يشع منها بريق العنف والكراهية والجشع والنهم والرغبة والشهية اللامحدودة لتملك العالم بأسره وكل ما يمكن الإستحواذ عليه، حتى قطعة خبز الجياع.



تسقط الأقنعة ثانية، ويتجلى الخوف هذه المرة في العيون المنتفخة المذعورة، عندما يرى الحكام من نوافذ قصورهم تزاحم الجياع في الشارع وهم يتدفأون على نيران العجلات المطاطية، ينتابه ......





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