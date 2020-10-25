تصريحات نيابية تتحد عن “امر مستغرب” بشأن الاقتراض والرواتب

2020/10/25 | 14:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر عضو لجنة الاقتصادي والاستثمار النيابية احمد مظهر الجبوري، اليوم الاحد، أن اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض لتوفير الرواتب امر مستغرب.

وقال الجبوري في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر وعليها تبويبها والعمل على توزيع الرواتب للوزارات والجهات تباعا”.

واضاف ان ” اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض دون تحرك بمسارات اخرى لتوفير الرواتب امر مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان العراق مر خلال سنوات ماضية بظروف اصعب واقسى وبانخفاض حاد لاسعار النفط دون ان تؤثر على توزيع الرواتب وبموعدها المحدد”.

واوضح ان ” البرلمان اكمل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الجديد وسيمضي بقرائته الثانية ولن يمرره بالمبلغ المطلوب 41 تريليون دينار بل سيقلل المبلغ لنسبة معينة”.

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