وسط اجراءات امنية واسعة ..شباب البصرة يحيون الذكرى الاول لانتفاضة تشرين

2020/10/25 | 14:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

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( المستقلة)/ نريمان المالكي /..



شهدت مدينة البصرة صباح اليوم تظاهرات حاشدة، لأحياء الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين.



وتوافدت حشود المتظاهرين منذ الصباح الى ساحة البحرية، مركز التظاهرات وسط البصرة،حاملين العلم العراقي و صور شهداء التظاهرات، رافعين شعارات تؤكد مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين و الاسراع بقرار قانون الانتخابات و الكشف عن المفسدين ومحاسبتهم.



وفرضت القوات […]

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