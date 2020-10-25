2020/10/25 | 14:13 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 25 أكتوبر 2020 | 01:58 مساءً | عدد القراءات : 17

الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة لأرواح شهداء العراق

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تظاهرات تشرين عصر اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الكاظمي دعا العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية".

وأضاف، أن "الوقوف يكون عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم تزامناً مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

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