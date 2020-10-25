الاقتصاد النيابية تقر بعدم وجود رواتب لهذا الشهر

2020/10/25 | 14:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ -طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بترشيق وزارات الدولة، وفي الوقت الذي حذرت بأن العراق يمر في “عين الاعصار”، اقرت بعدم وجود رواتب لشهر تشرين الاول الجاري.



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأحد، إن “العراق يمر بأزمة اقتصادية حادة جداً نتيجة انخفاض اسعار النفط، وبالتالي فنحن حالياً في […]

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