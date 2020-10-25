2020/10/25 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – دعا عضو مجلس النواب مظهر الجبوري ، الحكومة لإيجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجلس لن يمرر قانون الاقتراض بمبلغ 41 تريليون دينار.



وقال مظهر الجبوري، في بيان المستقلة، إن “هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر، وعليها تبويبها والعمل على توزيع […]

التدوينة نائب : البرلمان لن يمرر قانون الاقتراض بمبلغ 41 تريليون دينار ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : البرلمان لن يمرر قانون الاقتراض بمبلغ 41 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : البرلمان لن يمرر قانون الاقتراض بمبلغ 41 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).