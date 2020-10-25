ماذا يتضمن مقترح قانون الإبادة الجماعية الايزيدية

2020/10/25 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اكمل البرلمان العراقي، يوم امس السبت 24 أكتوبر، القراءة الاولى لقانون الابادة الجماعية الايزيدية لتشريعه في المستقبل.وينص مقترح (مشروع) قانون الابادة الايزيدية على : المادة الاولى : الابادة الجماعية هي جريمة التي ترتكب بحق جماعة قومية او انثية او عنصرية او دينية بقصد محوها كليا او جزئيا سواء تم ارتكابها في …

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