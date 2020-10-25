نجم القيثارة: الديربي سيفتقد للجمهور.. سنحاول اسعادهم وهم في المنزل

2020/10/25 | 14:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد نجم وقائد فريق كرة القدم بنادي الشرطة، سعد عبد الامير، ان ديربي القيثارة والنوارس سيفتقد للجماهير.وقال عبد الامير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الدوري العراقي عادة ما يتميز بالحضور الجماهيري الكبير، لكننا للأسف سنفتقد لأهازيجهم الجميلة في المدرجات بسبب الظروف الصحي التي تمر بها البلاد”.واوضح بالقول، “سنحاول بذل قصاراى جهدنا لتقديم كل ما لدينا وتحقيق الفوز على الزوراء من اجل اسعاد الجماهير وهم في منازلهم”، مشيراً إلى ان “مباراة الزوراء من الصعب التكهن بنتيجتها”.يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق اليوم بعدما توقفت الانشطة الرياضية الرسمية في البلاد منذ منتصف ا1ار الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا.



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