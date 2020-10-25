مديرية بلدية بعشيقة تستمر بتنفيذ مشاريعها في الناحية

2020/10/25 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر منذ تخصيص ومنح وزارة الاسكان والاعمار نثرية لمديرية بلدية بعشيقة والتي يديرها “سامان رشيد لاسو”، عملت البلدية مع كادرها وموظفيها بتنفيذ مشاريع عديدة كصب الشوارع وتوسيعها وتعديل الارصفة ووضع الشتايكر، اضافة الى تسييج وزراعة حدائق عديدة وترتيبها وتهيئتها لتزدان ناحية بعشيقة بالخضار وتبرق نضارة وجمالا.اذ تم البدء بوضع الشتايكر …

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