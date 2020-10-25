الدراما الخليجية تتفوق على السورية والمصرية، والعراقية تختفي مع السينما

2020/10/25 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثنى النهار الدراما هي نقل لاحداث المجتمعات كالمرايا، فيها ادوات من التشويق قد تكون خيالية أو واقعية حسب رسم الشخصيات والاحداث والحوار عند الكاتبن ثم تترجم في الأعمال التلفزيونية ، المسلسلات، انتاج الدراما في العالم العربي كان على شكل تمثيليات وساعات تلفزيونية لمعالجة المشاكل التي تواجه المجتمع على جميع الصعد، الدراما المصرية تصدرت المشهد لسنوات …

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