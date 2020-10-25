تشكيلة قمة إفتتاح الدوري الممتاز بين الزوراء والشرطة

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن الجهازان الفنيان لناديي الزوراء والشرطة تشكيلة الفريقين في إفتتاح الدوري الممتاز الذي ينطلق عصر اليوم الأحد للموسم 2020 -2021 .

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