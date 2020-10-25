إيران تسجل قفزة جديدة بوفيات وإصابات كورونا المسجلة خلال يوم واحد

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الاحد (25 تشرين الاول 2020)، تسجيل 6191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و296 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت لاري، إنه "تم تسجيل 6191 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 568 ألف و896 إصابة مؤكدة".

واضافت، انه "تم تسجيل 296 حالة وفاة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 32616 حالة وفاة"، مشيرة الى "اجراء 4 ملايين و719 ألف و597 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في جميع انحاء البلاد".

وتمثل الأرقام المسجلة اليوم، ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات والوفيات ليوم واحد في إيران، منذ تفشي الوباء عالمياً.

وكانت إيران قد اتخذت قراراً بإغلاق المزارات الدينية في البلاد، في ظل استمرار تسجيل الأرقام العالية بالوفيات والإصابات، حيث سيفعل القرار اعتباراً من يوم غد الاثنين، ولمدة شهر.

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