بوتين يعلق على تواجد أمريكا العسكري في أفغانستان: عامل إيجابي

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، على التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، فيما أكد أن التواجد الأمريكي في أفغانستان يمثل عاملا إيجابيا بالنسبة للظروف الأمنية في البلاد.

وأشار بوتين إلى أن "موسكو دعت منذ البداية إلى تواجد القوات الأمريكية في أفغانستان وصوتت في السابق على القرار المناسب لمجلس الأمن الدولي"، مضيفا: "ما زلت أعتقد حتى الآن أن تواجد الأمريكيين في أفغانستان لا يتناقض مع مصالحنا الخارجية".

وفي معرض تعليقه على خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، قال بوتين: "لدينا موقف رسمي يقضي بأن ذلك قد يهيئ الظروف الإضافية لأي مصالحة أفغانية، لكنني شخصيا أعتقد أن ذلك يجلب مخاطر كثيرة".

وأوضح بوتين، أن "روسيا بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ستضطر إلى زيادة الإنفاق على دعم الاستقرار في البلاد"، مضيفا: "بغض النظر عن أي شيء، يخدم تواجد الأمريكيين في أفغانستان الاستقرار في البلاد، ويخلق انسحابهم مخاطر".

ولفت بوتين إلى "مواصلة التعاون بين الأجهزة الأمنية الروسية والأمريكية في سبيل دعم الاستقرار في أفغانستان"، مضيفا: "نعتقد أن العمل الذي يؤديه الأمريكيون في أفغانستان يأتي في مجال محاربة الإرهاب".

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