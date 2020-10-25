خبير الأمراض المعدية في أمريكا يحدد موعد البت بلقاح كورونا واستخدامه

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد الخبير الأمريكي في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، موعد البت بلقاح كورونا واستخدامه على نطاق واسع.

وقال فاوتشي، في تصريح صحفي، إن "التاكد من فعالية وآمان فيروس كورونا المستجد سيتم بحلول أوائل ديسمبر القادم"، مشيرا إلى أن "حملات التطعيم على نطاق واسع ستكون خلال العام القادم".

وأضاف: "سنعرف ما إذا كان اللقاح آمنًا وفعالًا بحلول نهاية نوفمبر، وبداية ديسمبر"، مستدركاً: "عندما تتحدث عن تطعيم نسبة كبيرة من السكان، بحيث يكون لديك تأثير كبير على ديناميكيات تفشي المرض، فمن المحتمل جدًا ألا يبدأ ذلك حتى الربع الثاني أو الثالث من العام".

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