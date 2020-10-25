إحتكاك بين القوات الأمنية ومتظاهرين عند جسر السنك

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدث إحتكاك بين عناصر من القوات الأمنية ومتظاهرين عند جسر السنك وسط العاصمة بغداد.وقال مصدر لـ”النور نيوز”، ان “إحتكاكاً حدث بين متظاهرين والقوات الأمنية عند جسر السنك، دون وقوع إصابات”.وأشار الى “إحراق عدد من المتظاهرين للإطارات قرب ساحة الخلاني”.

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