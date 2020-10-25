الكاظمي يدعو العراقيين إلى دقيقة صمت على أرواح شهداء تشرين

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تشرين.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة عبر “تويتر”، تابعه “النور نيوز”، ان “الكاظمي، دعا العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية، …

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