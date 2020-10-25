القبض على متهمين بحوزتهما مخدرات في كربلاء

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية من المخدرات في كربلاء.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما (٦٠٠) حبة مخدرة من نوع (كبتاجون)، و(٢٩) غراما من …

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