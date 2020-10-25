2020/10/25 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات القبض على متهم اقدم على قتل أحدى الفتيات من بعد اغتصابها في المدائن.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" تنفيذا" لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخبارية عن حدوث جريمة قتل لأحدى الفتيات في منطقة المدائن ببغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تمكنت المفارز من القبض على منفذ الجريمة والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بقيامة بجريمتة النكراء بمساعدة أحدى أقارب المغدورة التي تم القبض عليها أيضا وقد اعترفت بجرمها بمساعدة المجرم بتنفيذ عملية الاغتصاب ومن ثم القتل"./انتهى7

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