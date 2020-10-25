القبض على الارهابي المكنى

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القبض على الإرهابي المُكنى "أبو عائشة" بمنطقة الغزالية غربي بغداد.وقال رسول في بيان ، ان "إستخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب تمكنت وبعملية استباقية من القبض على الإرهابي المُكنى "أبو عائشة" الذي ينشط ضمن مايُسمى" فرقة الكواسر " في قاطع الأنبار لعصابات داعـش الإرهابية، .واضاف، ان "العملية تمت بإسنادٍ فني مُميز من مُديرية الإستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، ./انتهى7

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