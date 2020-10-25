ماذا جنى المواطن العراقي من الاحتجاجات ؟

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي العراقي، حسين الكناني أن الكثير من الجهات حققت اهدافها من احتجاجات العام الماضي لكن المواطن البسيط لم يجن أي شئ....

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