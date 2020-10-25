الغانمي يؤكد أهمية حماية المتظاهرين

2020/10/25 | 14:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير داخلية العراق، عثمان الغانمي، الاحد، على اهمية حماية المتظاهرين السلميين، فيما اشار الى ان "انتفاضة تشرين" حققت الكثير من الاهداف....

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