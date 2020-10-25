وزير التخطيط موازنة 2021 لن تتضمن ادراج مشاريع جديدة الا للضرورة

2020/10/25 | 15:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم،اليوم الأحد،ان موازنة 2021 لن تتضمن ادراج مشاريع جديدة الا في حالة الضرورة القصوى وبقرار من مجلس الوزراء.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"توجهات الوزارة لمعالجة تداعيات الأزمة الصحية والمالية في العراق وان أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة والمقبلة، في ظل التداعيات التي أفرزتها الأزمة المزدوجة، المتمثلة، بجائحة كوفيد 19، وقلة الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط".

واضاف ، ان"الوزير ترأس الاجتماع المخصص لمناقشة اعادة النظر بمسارات خطة التنمية الوطنية الخمسية، 2018-2022، والستراتيجيات الأخرى،الذي عُقد في الوزارة، وحضره، وكيلا الوزارة، والمديرون العامون فيها، فضلا عن عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية والتنموية".

وأوضح الوزير حسب البيان ان"أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة والمقبلة، تتمثل بثلاثة مسارات رئيسة، ومسارات أخرى داعمة ورافعة، للاقتصاد والتنمية في البلد، مشيرا إلى ان"الأولوية الاولى، ستكون تعزيز وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تخفيف الفقر، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في هذه المؤشرات نتيجة الجائحة والأزمة المالية، فيما ستكون الأولوية الثانية، وضع آليات مرنة للعقود الحكومية".

واشار الى ان"الوزارة، تبذل جهودا استثنائية، لإيجاد الحلول والمعالجات للمشاريع المستمرة، المهددة بالتوقف،نتيجة ندرة التخصيصات المالية، لافتا إلى ان "الأولوية الأخرى ستكون التركيز على المؤشرات الاحصائية التي سيتولى الجهاز المركزي للإحصاء إنتاجها، لانها تمثل ركيزة مهمة من ركائز الخطط التنموية".

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