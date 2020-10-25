فرنسا.. اعتداء

2020/10/25 | 15:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، إنها تتابع حادثة اعتداء على أردنيين في فرنسا تعرضوا لها الجمعة الماضية.

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