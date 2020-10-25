يحيى رسول يؤكد اعتقال قيادي بارز بتنظيم داعش في بغداد (صورة)

2020/10/25 | 15:01 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأحد، إلقاء القبض على أحد قياديي تنظيم داعش المدعو "ابو عائشة" بعملية أمنية في العاصمة بغداد.

وقال رسول، في بيان اليوم، 25 تشرين الأول 2020، إن "استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على الإرهابي المكنى أبو عائشة، الذي ينشط ضمن ما يسمى فرقة الكواسر في قاطع الأنبار لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت في منطقة الغزالية ببغداد، وقد تمت بإسناد فني مميز من مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

ر.إ

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