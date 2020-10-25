إيران تسجل 296 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/10/25 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاحد، تسجيل 296 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.وقالت المتحدثة باسم الصحة الايرانية “سيما سادات لاري” في تصريح صحفي، انه “سجلت 296 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المتوفين بهذا المرض في ايران الى 32 الفا …

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