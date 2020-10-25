شرطة الديوانية تؤكد على عدم حمل السلاح أثناء تنفيذ واجبات حماية التظاهرات

2020/10/25 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الأحد، على عدم حمل اي نوع من أنواع الأسلحة أثناء تنفيذ الواجبات الخاصة بحماية التظاهرات، فضلا عن ضرورة التحلي بالصبر وضبط النفس وعدم الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تم التاكيد على ضرورة حماية المتظاهرين والتشديد على الالتزام بالتوجيهات والاوامر التي اصدرتها قيادة الشرطة، والتي اكدت من خلالها على التسامح وعدم حمل اي نوع من أنواع الأسلحة أثناء تنفيذ الواجبات الخاصة بحماية التظاهرات والتحلي بالصبر وضبط النفس وعدم الاحتكاك المباشر مع المتظاهرين".

وتابعت، أيضا أن "يكون شعار الجميع وسلاحهم هو العلم العراقي الذي سيتشرف جميع المنتسبين بحمله أثناء الواجب"، مؤكدة أن "التظاهر حق من حقوق المواطنة قد كفله الدستور العراقي وواجبنا جميعا حماية المواطنين أثناء مطالبتهم باي حق من حقوقهم الدستورية".وأشارت إلى "ضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر ومراقبة جميع التحركات المريبة التي قد يحاول البعض من خلالها حرف مسار المظاهرات عن طابعها السلمي الذي ينادي به المتظاهرين".





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