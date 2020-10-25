2020/10/25 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- قدم نائب رئيس اللجنة المالية ‏النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الاحد، ايضاحا من اللجنة ‏بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).وقال السامرائي، في تصريح صحفي: انه “ورد الى مجلس النواب مشروع (قانون تمويل العجز المالي) (الاقتراض) وتم ادراجه ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان بشكل مباشر من قبل هيئة الرئاسة”.وأضاف، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية تقدم توضيحاً بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تقدم توضيحاً بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تقدم توضيحاً بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).