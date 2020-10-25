اجراء استباقي و”معاكس” يتوعد ظاهرة ارتفاع اسعار البيض

2020/10/25 | 15:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية زراعة محافظة واسط، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة لبيع بيض المائدة من قبل أصحاب حقول الدواجن بشكل مباشر إلى المواطنين من خلال عجلات جوالة وبسعر 5 آلاف دينار للطبقة.

وقال مدير الزراعة أركان مريوش في تصريح صحفي، أن “مشكلة رفع سعر بيض المائدة افتعلها المتضررون من قرار الحكومة المركزية بمنع استيراد البيض والدجاج من خارج القطر للضغط باتجاه إعادة فتح الاستيراد”، لافتا إلى أن “سعر البيض سيعود إلى أسعاره الطبيعية السابقة بعد إتمام عملية حملات البيع المباشر”.

يذكر أن مديرية زراعة واسط أعلنت في وقت سابق أن المحافظة تنتج 6 آلاف كارتون من بيض المائدة يتم استهلاك ألفي كارتونة في واسط ويتم تصدير الباقي إلى بغداد، فيما وجهت المحافظة بعدم تصدير البيض الى باقي المحافظات لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وخلال الايام القليلة الماضية، ارتفع سعر بيض المائدة، بشكل ملحوظ، دون توضيح حكومي، فيما طالب مواطنون الجهات المعنية بالوقوف وراء المتسببين برفع الاسعار لما يشكله من ضرر على اصحاب الدخل المحدود.

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