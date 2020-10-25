عالم فيروسات يقيم احتمال تحور كورونا ليصبح أخطر

2020/10/25 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة.

أكد عالم الفيروسات في المعهد “غامالي” فيكتور زويف أن فيروس كورونا، سوف يتحور، لكن من الصعب الآن تحديد ما إذا كان سيصبح أكثر خطورة على البشر.

وأشار العالم إلى أنه من الضروري الاستعداد لأي تطور للأحداث، حتى لا تصطدم بالظروف غير المتوقعة.

وقال بحسب صحيفة “إزفيستيا”: “بالنظر إلى انتشار (فيروس كورونا) على نطاق واسع، فإنه سيكون عرضة للتغييرات”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا له، لم يمر وقت طويل منذ ظهور فيروس كورونا لكي يستخلص الباحثون استنتاجات مهمة.

وأضاف: “لقد تعاملنا مع هذا العامل الممرض لمدة 10 أشهر – هذا قصير للغاية.



هناك أسئلة أكثر من الإجابات”.

ويعتقد عالم الفيروسات أيضًا أن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا قد يستقر بحلول صيف عام 2021.



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