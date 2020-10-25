الكون التعاقبي أو الدوري 3-8 - جواد بشارة

2020/10/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الكون التعاقبي 3الثقوب السوداء والثقوب الدودية وفرضية السفر عبر الزمن درس المؤلفون ثقبًا أسود مشحونًا كهربائيًا محاطًا بنوع معين من الفضاء، يُعرف باسم "الفضاء المضاد دي سيتر".



بدون التعمق في الموضوع، هذا النوع من الفضاء له انحناء هندسي سلبي ثابت، مثل سرج الحصان، والذي نعرف أنه ليس وصفًا جيدًا لكوننا.



(سيكون للكون المضاد دي سيتر ثابت كوني سلبي، مما يعني أن كل المادة تميل إلى التكث ......





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