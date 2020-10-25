لغز جديد لفيروس كورونا يحير العلماء و يحبط الأبحاث

2020/10/25 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أسرار وألغاز يختلقها فيروس كورونا المستجد أسبوعياً تقريباً ليحير بها العلماء الذين مازالوا حتى يومنا عاجزين عن هزيمته.



فقد أوضح تقرير لشبكة “أن بي سي”، أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين تعرضوا من قبل لمرض كوفيد-19 عانوا من تساقط الشعر رغم مرور أشهر على الإصابة.



بدورها، كشفت الدكتورة سارة هوغان، أخصائية الأمراض الجلدية في […]

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