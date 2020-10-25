الكاظمي يدعو إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تظاهرات تشرين

2020/10/25 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تظاهرات تشرين.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال في تغريدة على منصة تويتر، أن الكاظمي دعا العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية.

وأضاف، أن الوقوف يكون عند تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاحد تزامناً مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير.

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