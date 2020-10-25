عاجل.. أنباء عن إصابات بين قوات حفظ القانون ومتظاهرين على جسر الجمهورية

2020/10/25 | 15:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة منتسبين في قوات حفظ القانون ومتظاهرين على جسر الجمهورية وسط بغداد.وذكر المصدر لـ”النور نيوز”، ان “عدداً من منتسبي قوات حفظ القانون وعدد من المتظاهرين أصيبوا بجروح على جسر الجمهورية”.وأشار الى “حدوث صدامات بين القوات الأمنية ومجاميع من المحتجين”.

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