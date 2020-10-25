نائب يهاجم الحكومة العراقية على خلفية إساءة فرنسا للنبي الأكرم: أنتم بلا قيم ولا أخلاق

2020/10/25 | 15:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهاجم النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الحكومة العراقية وخارجيتها، بسبب صمتها تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون المسيئة لشخص نبي الانسانية النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم.وقال سالم في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحكومة العراقية بلا قيم ولا اخلاق وهي تصمت كصمت القبور تجاه تصريحات المنحرف …

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