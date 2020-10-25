مشهد احتجاجات بغداد: احتكاكات وقطع جسور.. قلعة تشرين مغلقة

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمنذ ساعات الفجر الأولى شهدت العاصمة بغداد تحركات للمتظاهرين نحو ساحة التحرير، قبل أن يُعلن انطلاق الجولة الاحتجاجية الجديدة عبر فعاليات ومسيرات وسط العاصمة امتدت إلى نصب الحرية والمناطق والجسور القريبة.

وتركزت الحشود المتظاهرين، 25 تشرين الأول/أكتوبر، في ساحة التحرير ومقترباتها وجسر الجمهورية، في ظل استمرار إغلاق المطعم التركي من قبل أنصار التيار الصدري، وفق شهود عيان تحدثوا لـ"الترا عراق".

كما تجمع متظاهرون في ساحتي الخلاني والوثبة وجسري السنك والشهداء، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت قطع 2 جسور هي الأحرار ومدينة الطب والشهداء.

وشهدت تظاهرات بغداد بعض الاحتكاكات بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين في كان أبرزها في العلاوي والوثبة وجسر السنك، دون إصابات تذكر، كما تشير معلومات مصادر أمنية مرابطة قرب مواقع التظاهرات.

فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان مقتضب، إن "تدعو المتظاهرين إلى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة والقناني الحارقة إلى عدم رمي الحجارة والقناني الحارقة على أخوتهم في القوى الأمنية، وتؤكد التزامها بحماية التظاهرات والتعامل المهني معها".

بالتزامن، تواصلت اعتصامات الخريجين وحملة الشهادات العليا، عند بوابات المنطقة الخضراء، فيما عززت القطعات الأمنية من انتشارها في محيط المنطقة المحصنة.

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