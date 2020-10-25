القوات الأمنية توجه دعوة للمتظاهرين بعد رشقها بالحجارة والقناني الحارقة

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة والقناني الحارقة على اخوتهم في القوى الامنية وتؤكد التزامها بحماية التظاهرات والتعامل المهني معها.

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