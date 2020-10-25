إرتفاع حالات الشفاء على الإصابات بكورونا في العراق

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي اليوم الأحد لجائحة كورونا في العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عدد الإصابات بلغت 2554 إصابة وعدد حالات الشفاء 3140 حالة وعدد حالات الوفاة 55 حالة".

وبلغ إجمالي عدد إصابات كورونا في العراق حتى اليوم 451 ألفاً و707 إصابة بينها 381 ألفاً و349 حالة و10 الآف و623 حالة.

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