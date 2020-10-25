استنفار الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع قره باغ

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر الحرس الثوري الإيراني قوات وآليات في المناطق الحدودية شمال غربي البلاد والمحاذية لكل من أذربيجان وأرمينيا في ظل الاشتباكات الدائرة في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن “/لواء الإمام الزمان الميكانيكي/ بالقوة البرية للحرس الثوري نشر قواته … على الحدود الشمال الغربية، من أجل حماية المواطنين وتأمين الشريط الحدودي لمدينتي خداآفرين وجلفا (بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد)”.

ونقلت إرنا عن قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور القول إن “أمن الشعب والمصالح الوطنية خط أحمر”، وحذر من أن “أي فلتان أمني أو تهديد تتعرض إليه حدودنا سيواجه برد مماثل”.

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