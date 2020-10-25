اللواء رسول: ندعو المتظاهرين الى عدم السماح للمحسوبين عليهم برمي الحجارة والقناني الحارقة على القوات الامنية- عاجل

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، المتظاهرين السلميين إلى عدم السماح للمحسوبين عليهم برمي الحجارة والقناني الحارة على القوات الأمنية.

وذكر رسول في تغريدة عبر منصة "تويتر"، أن "القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة والقناني الحارقة على اخوتهم في القوى الأمنية".وأضاف اللواء رسول، أن القوات الأمنية، "تؤكد التزامها بحماية التظاهرات والتعامل المهني معها".

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