موقف العراق الوبائي.. انخفاض ملحوظ بعدد الاصابات مقابل 3140 حالة شفاء- عاجل

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، تسجيل 55 حالة وفاة، و2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في موقفها الوبائي اليومي الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت 16687 فحصاً مختبرياً في عموم محافظات البلاد".

وأضافت، أن "الفحوصات سجلت إصابة 2554 شخصاً بفيروس كورونا، و3140 حالة شفاء، بالاضافة إلى 55 حالة وفاة".

ومع هذا الموقف الوبائي، بلغ عدد الإصابات الكلي 451707، وحالات الشفاء بلغت 381349، والوفيات ارتفعت إلى 10623.





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