انطلاق الدوري العراقي الممتاز بعد توقفه لأشهر بسبب كورونا من دون جمهور

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انطلق الدوري العراقي الممتاز، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، بعد توقف دام عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد دون حضور الجماهير، في مباراة بين نادي الزوراء والشرطة على ملعب الشعب الدولي.

ومن المقرر أن تجرى مباراة أخرى ستقام بنفس التوقيت يستضيف فيها الديوانية جاره النجف، فيما يعود ملعب الشعب الدولي وعند الساعة السابعة مساء لاحتضان لقاء الجوية والكهرباء.

وبين أن ملعب الفيحاء في البصرة سيكون مسرحا للقاء الميناء والحدود، بينما يشهد ملعب كربلاء الاولمبي مواجهة نفط الوسط والسماوة، وتستكمل الجولة الاولى يوم غد الاثنين بإقامة ثلاث مباريات، فيما تختتم الثلاثاء بمباراتين.

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